Offiziell: Barca installiert neuen Sportdirektor

Der FC Barcelona hat mit Jordi Cruyff einen neuen Sportdirektor gefunden. Der 48-Jährige ist bereits seit dem 1. Juli kommissarisch tätig gewesen und hat nun offiziell das Arbeitspapier unterschrieben.

Cruyff spielte zwischen 1993 und 1996 bei den Katalanen und übernimmt nun die Nachfolge von Ramon Planes, dessen Kontrakt im November vergangenen Jahres aufgelöst worden ist.

ℹ️ @JordiCruyff, new sporting director of the Clubhttps://t.co/XEtM4MqWg5

— FC Barcelona (@FCBarcelona) September 16, 2022