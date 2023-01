Offiziell: Bayern leiht Cancelo von Manchester City aus

via

Bayern München hat auf seine Ergebniskrise reagiert und am Deadline Day erneut auf dem Transfermarkt zugeschlagen. Außenverteidiger Joao Cancelo kommt auf Leihbasis bis zum Saisonende von Manchester City.

Das gab der deutsche Rekordmeister am Dienstag bekannt. Cancelo wird mit der Nummer 22 auflaufen. Im Sommer hat der FC Bayern eine Kaufoption in Höhe von 70 Millionen Euro, aber: Nach Sky Informationen würde frisch verhandelt werden, falls die Münchner den Portugiesen fest verpflichten wollen und die Ablöse würde deutlich günstiger werden.

Cancelo, der bei den Engländern sowohl auf der rechten als auch auf der linken Außenbahn zum Einsatz kam, hatte in den letzten Wochen unter Trainer Pep Guardiola einen schweren Stand. In den letzten Spielen kam er gar nicht mehr zum Einsatz, nachdem er bis zur WM-Pause noch regelmäßig zu den Stammkräften gezählt hatte. Cancelo wechselte 2019 von Juventus Turin für schätzungsweise 65 Millionen Euro zu den Cityzens und wurde mit dem Club 2021 und 2022 Meister.

Sky Info: Cancelo gegen Mainz schon in der Startelf

Sportvorstand Hasan Salihamidzic, der Technische Direktor Marco Neppe und Cheftrainer Julian Nagelsmann haben den 28-Jährigen in persönlichen Gesprächen von dem Transfer überzeugt, denn nach Sky Informationen war auch der FC Barcelona an Cancelo interessiert. Ein Argument pro München: Der Außenverteidiger will unbedingt die Champions League gewinnen, das erklärte er dem FCB-Dreigestirn auch während der Verhandlungen deutlich.

Nach dem langfristigen Ausfall von Lucas Hernandez (Kreuzbandriss) hat der FC Bayern in der Defensive Bedarf, auch der Marokkaner Noussair Mazraoui fällt wegen einer Entzündung des Herzbeutels noch einige Wochen aus.

Cancelo wird nach Sky Informationen bereits am Mittwoch im DFB-Pokal beim FSV Mainz 05 in der Startformation stehen.

