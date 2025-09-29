Offiziell! Bayern schnappt sich VfB-Vorstand

Der FC Bayern München hat Rouven Kasper als Vorstand für Marketing und Vertrieb verpflichtet. Der 43 Jahre alte Sport-Ökonom kommt zum VfB Stuttgart und tritt sein Amt zum Jahreswechsel an. Aktuell fungiert er in derselben Rolle bei den Schwaben.

Bereits von 2016 bis 2021 war Kasper beim FC Bayern und verantwortete damals die Asien-Pazifik-Aktivitäten als „President Asia“.

Aus Datenschutz-Gründen ist dieser Inhalt ausgeblendet. Die Einbettung von externen Inhalten kann hier aktiviert werden: Externe Inhalte aktivieren

„Wir freuen uns auf eine große Verstärkung mit internationaler Erfahrung in einem strategisch relevanten Aufgabenfeld. Der Aufsichtsrat ist davon überzeugt, dass Rouven Kasper fachlich und persönlich die richtige Wahl ist, um mit ihm als Vorstand die ambitionierten Ziele des FC Bayern in den Bereichen Marketing und Vertrieb zu erreichen, zumal er unseren Klub schon bestens kennt. Bei meinem Kollegen Dietmar Allgaier, Präsident und Aufsichtsratsvorsitzender des VfB Stuttgart, möchte ich mich ausdrücklich für die konstruktiven und vertrauensvollen Gespräche bedanken“, wird Bayern-Präsident Herbert Hainer auf der FCB-Homepage zitiert.

Dort kam auch Kasper zu Wort: „Für das Vertrauen und den gewinnenden Austausch mit dem Aufsichtsrat in den vergangenen Wochen möchte ich mich herzlich bedanken, nun freue ich mich enorm auf die künftige Zusammenarbeit mit meinen Vorstandskollegen sowie dem gesamten Team. Unser gemeinsames Ziel ist es, mit voller Kraft an der Weiterentwicklung des FC Bayern zu arbeiten – dazu möchte ich meinen Beitrag leisten. Diese große Aufgabe ist für mich Ehre und Ansporn zugleich. Im Team mit Verlässlichkeit und Ambition gilt es, die Strahlkraft als globaler Spitzenklub mit bayerischen Wurzeln weiter zu vergrößern und gleichzeitig mit wirtschaftlichem Wachstum eine Basis für eine sportlich erfolgreiche Zukunft des FC Bayern zu legen.“

(skysport.de)/Beitragsbild: Imago