Offiziell: Bayern & United vollziehen Doppel-Deal

Der Doppel-Deal ist perfekt: Matthijs de Ligt und Noussair Mazraoui verlassen den FC Bayern und wechseln in die Premier League zu Manchester United. Das haben beide Klubs am Dienstag bekanntgegeben.

De Ligt unterschrieb bei den Red Devils einen Vertrag bis 2029 mit der Option auf ein weites Jahr. Mazraoui bis 2028 – ebenfalls mit der Option auf eine weitere Saison. Der FC Bayern darf nach den beiden Verkäufen mit Einnahmen von 70 Millionen Euro planen.

70 Millionen für Bayern

Während die Ablöse für de Ligt bei 45 Millionen Euro fix plus fünf Millionen Euro Boni liegt, nimmt der deutsche Rekordmeister für Mazraoui 15 Millionen Euro fix plus fünf Millionen Euro an Bonuszahlungen ein. Die Bonuszahlungen sind dabei jeweils einfach zu erreichen.

„Der FC Bayern bedankt sich bei Matthijs de Ligt und Noussair Mazraoui für die erfolgreiche gemeinsame Zeit. Matthijs ist ein Spieler, der immer alles gibt und sein Herz auf dem Platz lässt – unvergessen bleibt den Fans unter anderem seine entscheidende Grätsche im Champions League-K.o.-Spiel gegen Paris St. Germain. Genauso hat Nous hier zwei Jahre lang immer verlässlich seine Leistung gebracht. Wir wünschen beiden für ihre Zukunft bei Manchester United in der Premier League alles Gute“, erklärte Bayerns Sportvorstand Max Eberl.

Mazraoui freut sich auf seine neue Aufgabe: „Es ist ein unglaubliches Gefühl, ein Spieler von Manchester United zu sein, und ich kann es kaum erwarten, in Old Trafford das rote Trikot zu tragen. Ich weiß, dass ich zu einem aufregenden Zeitpunkt zum Verein stoße; jeder, mit dem ich gesprochen habe, haben den gleichen Ehrgeiz, dass wir gemeinsam Trophäen gewinnen, und ich spüre die Entschlossenheit, das zu erreichen.“

De Ligt freut sich auf Wiedersehen mit ten Hag

De Ligt ergänzt: „Als ich hörte, dass Manchester United mich haben wollte, war ich sofort begeistert von der Chance auf eine neue Herausforderung bei einem so historischen Verein. In den darauf folgenden Gesprächen war ich beeindruckt von der Vision, die die Fußballführung darlegte, und von der Rolle, die sie darin für mich sah.“

Und weiter: „Erik ten Hag hat die Anfänge meiner Karriere geprägt, er weiß also, wie man das Beste aus mir herausholt, und ich kann es kaum erwarten, wieder mit ihm zu arbeiten. Ich weiß, was es braucht, um auf höchstem Niveau erfolgreich zu sein, und ich bin fest entschlossen, diesen Rekord in diesem besonderen Verein fortzusetzen.“

