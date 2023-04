Offiziell bestätigt! Gladbach verkündet zwei Abgänge

via

via Sky Sport Austria

Marcus Thuram und Ramy Bensebaini werden Bundesligist Borussia Mönchengladbach im Sommer ablösefrei verlassen.

Das hat Gladbachs Sportdirektor Roland Virkus am Donnerstag noch einmal offiziell bestätigt. „Dass sie ihre auslaufenden Verträge nicht verlängern werden, ist schade, weil uns beide in den zurückliegenden vier Jahren sportlich viel gegeben haben“, sagte Virkus in einem vom Verein veröffentlichten Interview.

Bereits nach dem 2:0 gegen den VfL Wolfsburg am Ostersonntag hatte es entsprechende Aussagen von ihm und Trainer Daniel Farke gegeben, nachdem Thuram und Bensebaini gegen die Niedersachsen teilweise ausgepfiffen worden waren. Bensebaini zieht es nach Sky Infos im Sommer zu Borussia Dortmund. Wohin Thuram wechselt, ist noch unklar.

Virkus hofft auf respektvollen Umgang

Virkus äußerte noch einmal Verständnis für die Enttäuschung der Fans, wünscht sich von nun aber einen respektvollen Umgang mit dem Duo. „Beide Jungs sind Spieler, die den Unterschied ausmachen können. Beide haben uns in den vergangenen Jahren sportlich geholfen und tun es auch aktuell noch. Daher haben sie – bei aller berechtigten Enttäuschung – einen stilvollen Abschied verdient“, sagte Virkus.

(dpa) / Bild: Imago