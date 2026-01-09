Offiziell bestätigt: Nächstes Bundesliga-Spiel abgesagt

Die Fußball-Bundesliga beklagt eine weitere witterungsbedingte Absage.

Nach der Partie zwischen dem FC St. Pauli und RB Leipzig fällt auch das Duell zwischen Werder Bremen und der TSG Hoffenheim dem Schneesturm „Elli“ zum Opfer. Das ebenfalls für Samstag (15.30 Uhr) geplante Spiel wurde am Freitag wie zuvor Pauli gegen RB offiziell abgesagt. Ein Nachholtermin werde „zeitnah“ bekannt gegeben, teilte die Deutsche Fußball Liga (DFL) mit.

„Die derzeitige Wetterlage hat zu flächendeckenden Vereisungen und erheblichen Schneeverwehungen in weiten Teilen des Stadionareals geführt, die eine sichere Durchführung des Spiels nicht ermöglichen“, hieß es von der DFL. Das Weserstadion sei laut dem Stadionbetreiber „entsprechend nicht betriebsfähig“.

In Norddeutschland sorgt das Winterwetter seit Tagen für Komplikationen. Auch der Bahnverkehr ist massiv gestört, vielerorts fiel die Schule wegen des Wetters aus.

(SID) Foto: Werder Bremen