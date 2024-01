Offiziell! Bonucci findet neuen Verein

Leonardo Bonucci verlässt den deutschen Fußball-Bundesligisten Union Berlin nach einem halben Jahr wieder. Der 36-jährige Italiener wechselt zum türkischen Spitzenclub Fenerbahçe Istanbul, wie die Union am Donnerstagabend mitteilte. Der Abwehrspieler, dessen Vertrag bei Juventus Turin im Sommer 2023 nicht verlängert wurde, erhofft sich beim Tabellenführer der Süper Lig mehr Spielzeit. Der Europameister von 2021 will noch in Italiens Kader für die EM in Deutschland gelangen.

Bonuccis Verpflichtung hatte im Sommer für großes Aufsehen gesorgt. Unter der Leitung der Union-Trainer Urs Fischer und Nenad Bjelica kam der erfahrene Abwehrspieler aber auf lediglich sieben Ligaspiele sowie drei Einsätze in der Champions League.

(APA)/Bild: Imago