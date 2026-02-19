Offiziell: Brasilianisches Talent wechselt zu Borussia Dortmund

Zur Saison 2026/27 wechselt Kaua Prates zum BVB. Der 17‑jährige Brasilianer absolvierte in dieser Woche erfolgreich seinen Medizincheck und unterschrieb einen langfristigen Vertrag bis 2031.

Der Linksverteidiger steht aktuell noch bis Sommer bei Cruzeiro unter Vertrag. Bereits 2019 stieß er in die Jugend des brasilianischen Erstligisten – und feierte im Mai 2025 als gerade einmal 16‑Jähriger sein Profi‑Debüt. Seitdem kommt Prates auf 17 Pflichtspiele für die erste Mannschaft.

Auch international machte der Youngster auf sich aufmerksam: Mit Brasiliens U17-Nationalmannschaft gewann Prates im vergangenen Jahr die U17‑Südamerikameisterschaft.

Dortmund-Geschäftsführer Ricken schwärmt: „Extrem spannender Spieler“

BVB‑Geschäftsführer Sport Lars Ricken zeigt sich begeistert von dem Neuzugang: „Mit Kaua haben wir einen extrem spannenden Spieler für uns gewinnen können. Er zählt zu den talentiertesten Spielern in Südamerika und passt mit seinen Fähigkeiten, seinem Ehrgeiz und seinem Potenzial hervorragend zu Borussia Dortmund.“