Offiziell: Braunöder verlässt Austria Wien

Wie von Sky am Montag berichtet, wechselt Matthias Braunöder mit sofortiger Wirkung von Austria Wien zu Como 1907 in die italienische Serie B. Das gaben beide Klubs am Donnerstag offiziell bekannt.

Braunöder wird zunächst für ein halbes Jahr zu Como ausgeliehen, anschließend besitzt der Klub eine Kaufoption für den österreichischen U21-Käpitän.

„Die Austria ist mein Verein und wird es immer bleiben. Ich habe hier meine Kindheit, Jugend und meine ersten Profi-Jahre verbracht und unvergessliche Erfahrungen gemacht – mit Mitspielern, Trainern und mit unseren Fans, die mich immer unterstützt und gepusht haben. Ich denke aber, dass jetzt der richtige Moment für mich ist, den Schritt ins Ausland zu machen. Ich habe bei Como 1907 die Möglichkeit, mich in Italien durchzusetzen und den Aufstieg in die Serie A zu schaffen. Danke, dass mir die Austria diese Chance ermöglicht hat“, sagte Braunöder zum Wechsel.

„Hat die nächste Saison die Chance, gegen Topteams zu spielen“

Kurz vor seiner Leihe zum Serie-B-Tabellenzweiten Como verlängerte Braunöder nach Sky-Informationen seinen Vertrag bei der Austria noch um ein weiteres Jahr bis 2026.

Der Mittelfeldakteur spielte seit 2011 bei den Veilchen und durchlief seitdem alle Juniorenteams in der Austria-Akademie. Bei Como wird der 21-Jährige in Zukunft von Ex-Spanien-Star Cesc Fabregas trainiert, der im Betreuerstab tätig ist. Seit seinem Profidebüt im September 2020 absolvierte Braunöder 97 Pflichtspiele für Veilchen (vier Tore, elf Assists).

„Motz hat bei Como die greifbare Chance, nächste Saison in der Serie A gegen Top-Teams wie Juventus, Inter Mailand & AC Milan zu spielen – sein Trainer dort ist der ehemalige Weltklassespieler Cesc Fàbregas. Deshalb kann ich nachvollziehen, warum dieser Wechsel für ihn sehr reizvoll ist, wenngleich der Abgang für uns als Verein schmerzhaft ist. Aus unserer Sicht ist und bleibt Motz ein Prototyp des Austria-Wegs und ein Vorbild für alle Akademie-Spieler und Young Violets, die nachhaltig in der Kampfmannschaft Fuß fassen wollen und eine Top fünf Liga als großes Ziel vor Augen haben“, erklärte Sportdirektor Manuel Ortlechner.

Como liegt in der Tabelle der zweithöchsten italienischen Liga aktuell auf dem zweiten Platz hinter Parma, Trainer ist interimistisch der Waliser Osian Roberts. Als Investoren sind im Hintergrund die beiden ehemaligen Weltklasse-Spieler Cesc Fabregas und Thierry Henry tätig. Fabregas ist auch im Betreuerteam der Lombarden engagiert.

Bild: GEPA