Offiziell: Buccaneers bestreiten Münchner NFL-Match gegen Seahawks

Die NFL hat am Mittwoch offiziell das zweite Team für das Spiel in München bekanntgegeben.

Die Tampa Bay Buccaneers rund um Star-Quaterback Tom Brady werden im ersten NFL-Spiel in Deutschland überraschend auf die Seattle Seahawks treffen. Bis zuletzt waren viele davon ausgegangen, dass die Gegner der Bucs die Kansas City Chiefs werden.

Kein Duell Brady vs. Mahomes – Seahawks-Fans freuen sich

Die Vorfreude auf das Duell zwischen Brady und Chiefs-Quaterback Patrick Mahomes war zwar groß, doch auch die Seahawks besitzen eine breite Fangemeinde in Deutschland. Interessant wird die Partie auch, da sich Seattle in diesem Jahr neu aufstellen muss. Die Seahawks gehen im Sommer in die erste Saison seit zehn Jahren ohne Russell Wilson als Starting Quarterback.

„Die Fans hierzulande bekommen die einzigartige Möglichkeit, zwei der beliebtesten und erfolgreichsten NFL-Teams der letzten Jahre zu sehen“, sagte Alexander Steinforth, NFL General Manager für Deutschland. „Für die riesige Fanbase der Seahawks in Deutschland ist diese Ankündigung heute eine ganz besondere Nachricht.“

Das Spiel zwischen den beiden Football-Topklubs wird am 13. November in der Münchner Allianz Arena ausgetragen – der Heimat des FC Bayern München.

