Offiziell! BVB präsentiert neues Heimtrikot im Zebra-Look

Borussia Dortmund hat sein neues Heimtrikot für die Saison 2021/22 offiziell präsentiert. Dabei bleibt der Klub sich treu: Alles in Schwarzgelb! Die BVB-Profis laufen bereits am Samstag beim Bundesliga-Abschluss in den neuen Jerseys auf.

Schwarzgelb – natürlich, welche Farbkombination auch sonst! Borussia Dortmund weicht auch in der neuen Saison nicht von seinen Traditionsfarben ab. Das Trikot ist komplett in Gelb gehalten, auffällig ist der etwas tiefere V-Ausschnitt. Markantes Element sind dünne schwarzen Streifen auf den beiden Ärmeln – im Zebra-Look.

Das Heimjersey für Reus, Hummels & Co. soll an den größten Erfolg der Vereinsgeschichte erinnern. Vor allem der schwarze Part im oberen Bereich erinnert an das Jersey aus dem Jahr 1997, als der BVB im Champions-League-Finale gegen Juventus triumphierte. Laut Ausrüster Puma “eine der großen Underdog-Geschichten in der Geschichte des Europapokalfinales”.

Am Samstag gegen Bayer Leverkusen (ab 15:30 Uhr live auf Sky) werden die Dortmunder die Gelegenheit nutzen, sich im neuen Outfit zu präsentieren.

(SkySport.de)

Beitragsbild: BVB