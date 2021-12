Offiziell: BVB storniert alle Tickets für Spiel gegen Bayern

via

Der BVB hat am Mittwoch alle Tickets für das Spiel am Samstagabend gegen den FC Bayern (ab 17:30 Uhr live auf Sky – mit dem Sky-X Traumpass das Spiel live streamen) storniert.

Der deutsche „Klassiker“ könnte am Samstag vor wenig oder sogar gar keinen Zuschauern stattfinden. Wie Borussia Dortmund am Mittwoch mitteilte, wurden die bislang 67.000 verkauften Tickets komplett storniert. Das Geld werde den Fans zurückerstattet, wie es weitergeht, kündigte der BVB vorerst nicht an.

BVB reagiert auf aktuelle Infektionslage

„Vor dem Hintergrund der gegenwärtigen COVID19-Infektionslage in Deutschland wird Borussia Dortmund den Ticketvorverkauf für das Bundesliga-Spitzenspiel am Samstag (18.30 Uhr) gegen den FC Bayern München stornieren“, heißt es in einer Mitteilung des Vereins.

Die Dortmunder wollen damit auf drohende Verordnungen des Landes Nordrheinwestfalen reagieren. Eine Einschränkung der Zuschauerkapazität wurde am Dienstag einstimmig auf einer Sitzung der Regierung beschlossen. Lediglich Zeitpunkt und Ausmaß müssen noch definiert werden.

