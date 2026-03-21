Offiziell! BVB verlängert mit Kapitän Can

Was Sky Sport bereits am Freitag berichtet hat, ist nun offiziell! Borussia Dortmund hat den am Saisonende auslaufenden Vertrag mit Emre Can um ein weiteres Jahr bis 2027 verlängert.

„Emre ist unser Kapitän und ein absoluter Vorzeigeprofi. Er ist ein Leader, geht vorweg und stellt sich immer in den Dienst der Mannschaft. Wir haben nicht umsonst schon kurz nach seiner schweren Verletzung direkt gesagt, dass wir ihn weiter unterstützen wollen, weil er ein wichtiger Faktor für Borussia Dortmund ist. Jetzt gilt es für Emre, sich vollständig auf seine Genesung zu konzentrieren und dann freuen wir uns, wenn er wieder zurück auf den Platz kehrt“, wird Borussia Dortmunds Geschäftsführer Sport Lars Ricken auf der Vereinshomepage zitiert.

Ende Februar hatte sich Can bei der 2:3-Niederlage im Klassiker gegen die Bayern das Kreuzband gerissen.

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Cans Ziel: Schnellstmöglich wieder fit werden

Can sagt: „Ich freue mich, weiter ein Teil von Borussia Dortmund zu sein. Der BVB ist ein besonderer Verein und ich möchte mich für die Unterstützung herzlich bedanken. Mein Ziel ist es, so schnell wie möglich wieder gesund zu werden, mit meinen Mitspielern wieder auf dem Platz zu stehen und mit dem Verein erfolgreich zu sein.“

„Emre ist für uns ein wichtiger Bestandteil auf und abseits des Platzes. Wir wissen um seine Bedeutung in der Kabine und die Erfahrung, die er unserer Mannschaft gibt. Wir werden ihn auf seinem Weg zum Comeback eng begleiten und haben totales Vertrauen, dass er topfit wieder zurückkehren wird“, so BVB-Sportdirektor Sebastian Kehl.

Can war 2020 für 25 Millionen Euro von Juventus nach Dortmund gewechselt. Seitdem kommt er für die Westfalen auf 220 Pflichtspieleinsätze. Dabei erzielte er 23 Tore und bereitete zwölf weitere vor.

(skysport.de)/Beitragsbild: Imago