Offiziell: Chelsea trennt sich von Lampard! Tuchel nach Sky Info Nachfolger

Der Trainer-Hammer ist perfekt! Nach Sky Informationen wird Thomas Tuchel neuer Coach beim FC Chelsea.

Damit folgt Thomas Tuchel auf Frank Lampard, der am Montag nach wochenlanger Kritik entlassen wurde. Chelsea ist aktuell nur Neunter in der Premier League. Die Verantwortlichen im Marina Granvoskaia und Roman Abramowitsch sahen die Qualifikation für die Champions League in Gefahr.

Abramowitsch begründet Trennung

Der Besitzer sprach dabei von einer “sehr schwierigen” Entscheidung. “Er ist ein Mann von großer Integrität und hat eine tolle Arbeitsmoral. Allerdings glauben wir, dass es das beste ist, bei den aktuellen Umständen den Trainer zu wechseln.”

Chelsea Football Club has today parted company with Head Coach Frank Lampard. — Chelsea FC (@ChelseaFC) January 25, 2021

Den Nachfolger bestätigten die Blues noch nicht, aber nach Sky Informationen ist die Entscheidung bereits gefallen. Mit Thomas Tuchel soll die Saison jetzt eine positive Wende nehmen. Sein Debüt wird der Ex-PSG-Coach bereits am Mittwoch gegen die Wolverhampton Wanderers feiern.

