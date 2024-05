Offiziell: Dominic Thiem beendet seine Karriere

Dominic Thiem beendet im Herbst dieses Jahres seine Karriere als Tennisprofi. Das gab der 30-Jährige am Freitag in einem offiziellen Statement bekannt. Sein letztes Turnier werden wohl die „Erste Bank Open“ vom 19. bis 27. Oktober in der Wiener Stadthalle sein.

„Hallo an alle, ich muss euch eine wichtige, sehr traurige, aber auch schöne Nachricht mitteilen. Diese Saison wird meine letzte sein. Ich werde meine Karriere mit Saisonende beenden. Es gibt dafür einige Gründe, angefangen mit meinem Handgelenk. Es ist nicht so, wie es sein sollte und wie ich es will. Der zweite Grund ist das innere Gefühl von mir. Ich habe lange über diese Entscheidung nachgedacht. Ich habe auch an meine gesamte Reise als Tennisspieler gedacht, die unglaublich war. Es war eine unglaubliche Erfahrung für die ich so dankbar bin. Ich bin sehr glücklich mit meiner Entscheidung, es ist die einzig richtige. Ich bin sehr gespannt auf alles, was als nächstes auf mich wartet“, sagte Thiem in einem Video-Statement auf seinen Kanälen in den sozialen Medien.

Das Statement von Thiem im Video

Schwere Handgelenksverletzung warf Thiem zurück

Thiem hatte sich im Juni 2021 schwer am Handgelenk verletzt und konnte auch nach langer Regeneration nicht mehr an seine ganz großen Erfolge anknüpfen, die ihn zur Nummer drei der Welt werden ließen.

Bereits vor einigen Woche hatte der Lichtenwörther ein mögliches Karriereende angedeutet, sollte er die Rückkehr in die Top 50 nicht mehr erreichen können. „Ich habe genug darüber geredet. Wenn ich die Ziele nicht erreiche, dann wird das wahrscheinlich mein letztes Jahr sein. Die Meinung ändere ich auch nicht, schauen wir, wie es am Ende vom Jahr sein wird“, hatte Thiem Anfang April zu seiner Situation gesagt.

US-Open-Sieg als größter Karriereerfolg

Sein größter Erfolg war der Gewinn der US Open im Jahr 2020. Nach Thomas Musters French-Open-Sieg 1995 ist Thiem damit der zweite Österreicher mit einem Grand-Slam-Titel.

2018 und 2019 erreichte er das Endspiel der French Open, wo er sich in beiden Jahren Sandplatzkönig Rafael Nadal geschlagen geben musste. Auch Anfang 2020 stand Thiem bei den Australian Open im Finale, verlor dort aber in fünf Sätzen gegen Novak Djokovic. Thiem gewann in seiner Profi-Karriere insgesamt 17 Titel.

