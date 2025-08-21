Offiziell: Dominik Fitz wechselt in die MLS

Dominik Fitz verlässt die Wiener Austria und wechselt fix in die Major League Soccer. Der 26-Jährige unterschreibt bei Minnesota United einen Vertrag bis Ende 2029 mit Option auf Verlängerung. Die Ablöse soll rund zwei Millionen Euro betragen.

Fitz stammt aus der Austria-Jugend und debütierte in der 28. Runde der Saison 2017/18 in der Bundesliga. Seither absolvierte er 204 Spiele für die Veilchen, erzielte 54 Tore und legte 63 weitere auf. Auch in dieser Saison war er trotz des schwachen Starts mit drei Scorerpunkten (ein Tor, zwei Assists) einer der auffälligsten Spieler.

„Für mich ist es der richtige Schritt. Wir führen seit längerer Zeit gute Gespräche. Jetzt ist alles sehr schnell gegangen“, sagte Fitz. Ein Wechsel in die MLS stand schon länger im Raum, zuletzt wurde er auch mit den New York Red Bulls in Verbindung gebracht.

++ Dominik Fitz im exklusiven Sky-Interview am Sonntag ab 16:30 Uhr auf Sky Sport Austria 1 ++

Fitz über den Fußball in der MLS: „Wie für mich gemacht“

Wiener Austria auf Fitz-Millionen angewiesen

Die Austria muss nach dem Europacup-Aus auf dem Transfermarkt Einnahmen erzielen, um finanzielle Lücken zu schließen. Fitz’ Abgang trifft die Veilchen sportlich schwer, bringt dem Klub aber dringend benötigtes Geld.

Fitz: „Habe die eine oder andere Träne vergossen“

Minnesota United wurde 2010 gegründet und spielt seit 2017 in der MLS. Der Klub kämpft aktuell als Tabellenzweiter der Western Conference um die Playoffs und will an die Halbfinal-Teilnahme 2020 anknüpfen. Fitz soll helfen, den nächsten Schritt zu machen – und trifft dabei auch auf einen alten Bekannten: Kelvin Yeboah.

Der letzte Fitz-Treffer im Austria-Trikot

Beitragsbild: GEPA