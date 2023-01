Offiziell! Dyche wird Lampard-Nachfolger bei Everton

Sean Dyche tritt beim schwächelnden Fußball-Premier-League-Club Everton die Trainernachfolge von Frank Lampard an.

Der ehemalige Burnley-Langzeitcoach unterzeichnete beim punktgleich vor Southampton Tabellenvorletzten einen bis Juni 2025 gültigen Zweieinhalbjahresvertrag. Das gaben die „Toffees“ am Montag bekannt. Lampard war nach vier Pflichtspiel-Niederlagen in Folge sowie zehn sieglosen Bewerbspartien vor einer Woche entlassen worden.

Everton hat nur drei von 20 Ligapartien gewonnen, gleich elfmal gab es eine Niederlage. Der Abstand auf die Nichtabstiegszone beträgt allerdings nur zwei Punkte. Dyches Engagement bei Burnley war vergangenen April nach mehr als zehn gemeinsamen Jahren zu Ende gegangen. Davor war er in der Saison 2011/12 bei Watford tätig.

We can confirm the appointment of Sean Dyche as our new Men’s Senior Team Manager!#EFC 🔵

— Everton (@Everton) January 30, 2023