Offiziell: Dynamo Dresden entlässt Trainer Schmidt

Der deutsche Zweitligist Dynamo Dresden hat sich offiziell von Trainer Alexander Schmidt getrennt.

Wie der Verein am Dienstag mitteilte, übernimmt vorerst Co-Trainer Ferydoon Zandi Trainingsleitung. Damit reagiert der Klub auf die sportliche Misere Dynamos. Die Sachsen stehen nach der 0:1-Heimniederlage gegen Darmstadt am Samstag auf dem 14. Tabellenrang, nur einen Punkt vor dem Abstiegs-Relegationsplatz.

Aus Datenschutz-Gründen ist dieser Inhalt ausgeblendet. Die Einbettung von externen Inhalten kann in den Datenschutz-Einstellungen aktiviert werden: Datenschutz-Einstellungen

„Dieser Schritt ist uns wirklich nicht leichtgefallen. Aber wir befinden uns aktuell in einer sportlich schwierigen Situation. Die Spiele in diesem Jahr sind nicht so gelaufen, wie wir uns das alle gewünscht hätten“, erklärte Sportgeschäftsführer Ralf Becker in einem Statement und fügte hinzu: „Auch wenn wir prinzipiell vom eingeschlagenen Weg vollkommen überzeugt sind, erhoffen wir uns von einer Veränderung auf der Cheftrainerposition in dieser kritischen Phase der Saison einen zusätzlichen Schub im Kampf um den Klassenerhalt.“

(skysport.de)

Beitragsbild: Imago