Offiziell: Estrada verlässt Altach

Der SCR Altach gibt Abwehrspieler Pascal Estrada fix nach Dänemark ab. Das bestätigen die Vorarlberger am Dienstagvormittag.

Der 23-Jährige schließt sich dem dänischen Zweitligisten Kolding IF an. Estrada wechselte im Winter 2024 von NK Olimpija nach Vorarlberg und absolvierte für den Bundesligisten 36 Pflichtspiele (drei Tore).

Netzer dankt Estrada für Einsatz

Altach-Sportdirektor Philipp Netzer sagt zum Abgang: „Für Pascal hat sich kurzfristig die Möglichkeit eines Wechsels ergeben, die sich am Ende als vorteilhaft für alle drei Parteien erwiesen hat. Wir haben daher entschieden, seinem Wunsch nach einer Veränderung zu entsprechen. Mein Dank gilt Pascal für seinen Einsatz im Trikot des SCR Altach sowie Kolding IF für die professionellen Gespräche.“

Bild: GEPA