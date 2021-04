Offiziell: European Super League verkündet Gründung eines Wettbewerbs

Schockmeldung am späten Sonntagabend: Die European Super League verkündete in einem offiziellen Statement, dass zwölf Klubs an dem neu gegründeten Wettbewerb teilnehmen werden.

Zu den Gründungsmitgliedern gehören AC Milan, Juventus Turin und Inter Mailand aus Italien, FC Arsenal, FC Chelsea, Tottenham Hotspur, Manchester City, Manchester United und Liverpool aus England sowie Real Madrid, Atletico Madrid und der FC Barcelona aus Spanien. Zudem sollen drei weitere Klubs bis zur Aufnahme des Spielbetriebs dazukommen.

Real-Chef Florentino Perez ist der erste Präsident der Super League, mit Juventus-Boss Andrea Agnelli als Vizepräsident. Auch Joel Glazer von Manchester United soll als Vizepräsident fungieren. Die Liga will den Wettbewerb “so schnell wie möglich” starten, hieß es in der Presseaussendung.

Die Teams sollen weiter nationale Ligen spielen. Okay. ABER: Diese 15 Teams sollen zum Start schonmal 3,5 Milliarden bekommen. Alles weitere kann man sich denken. Unfassbare Summen für einen geschlossenen Kreis. Kein Team würde diese 15 jemals wieder einholen. #SuperLeague — Florian Schmidt-Sommerfeld (@Schmiso) April 18, 2021

The Super League announced pic.twitter.com/nAooYowBZ3 — Rob Harris (@RobHarris) April 18, 2021

Im Laufe der Nacht erschienen in den sozialen Netzwerken mehrere offizielle Presseaussendungen der teilnehmenden Vereine. Einige Pressemeldungen hier:

We are one of 12 Founding Clubs of the European Super League — Arsenal (@Arsenal) April 18, 2021

Leading European football clubs announce new Super League competition: AC Milan joins as Founding Club ➡️ https://t.co/dXiStCInkV

I principali Club europei di calcio annunciano la nuova Super League: il Milan tra i Club Fondatori ➡️ https://t.co/b4nWsJ6GCn pic.twitter.com/XrAYgSs8LU — AC Milan (@acmilan) April 18, 2021

Comunicado Oficial: Los principales clubes europeos de fútbol anuncian la nueva Superliga.#RealMadrid — Real Madrid C.F. (@realmadrid) April 18, 2021

Manchester-United-Legende Gary Neville äußerte sich bei den Kollegen von Sky Sports UK kritisch über die Gründung der European Super League:

“This is disowning your own club stuff.” 🚮@GNev2 hits out at the six clubs linked with a Super League breakaway and says they should be ‘punished heavily’ by the Premier League and English governing bodies. pic.twitter.com/Sy0gM6qdgm — Sky Sports Premier League (@SkySportsPL) April 18, 2021

Wie es mit den UEFA-Bewerben weitergehen soll, ist indes noch unklar. Ein Statement von der UEFA wird am Montagmorgen erwartet.

There’s *nothing* stated, official or confirmed yet about next Champions League and Europa League matches “temporarily suspended”. No press release, *nothing* decided yet. UEFA meeting in the next hours will clarify this point. 🚫 #UEFA — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) April 18, 2021

