Offiziell: Ex-WAC-Spieler unterschreibt in Polen
Ervin Omic wechselt zum polnischen Zweitligisten Wisla Krakau. Der 13-fache ÖFB-U21-Teamspieler spielte zuletzt für den Wolfsberger AC.
Der 22-Jährige unterschreibt einen Vertrag bis 2027 mit Option auf Verlängerung um eine weitere Saison.
Omic spielte in seiner Jugend für die SV Ried, Red Bull Salzburg sowie für Juventus. Den Durchbruch im Profi-Fußball schaffte der Defensivspsieler beim Wolfsberger AC. Von 2022 bis 2025 absolvierte er 90 Pflichtspiele für den Kärntner Bundesligisten. Ein Angebot zur Vertragsverlängerung schlug er aus.
Wisla Krakau, 13-facher polnischer Meister, stieg in der Saison 2021/22 in die zweithöchste Spielstufe ab. Seitdem kämpft der Klub um den Wiederaufstieg.
Artikelbild: GEPA