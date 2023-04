Offiziell! Formel 1 testet neue Quali-Reifen-Regel in Imola

In Imola wird die Formel 1 ein neues Format beim Qualifying testen. Dabei sollen die Reifenmischungen nicht mehr frei auswählbar sein.

Wie Reifenhersteller Pirelli offiziell bestätigte, wird die Formel 1 beim Rennwochenende in Imola das erste Mal ein neues Qualifying-Format testen. Hierbei dürfen die Teams nicht mehr frei entscheiden, welche Reifenmischungen sie im Qualifying verwenden. In Q1 sind sie an harte Reifen gebunden, in Q2 an Medium-Reifen und in Q3 an Softs.

Formatänderung wegen Nachhaltigkeitsaspekt

Lediglich bei Regen dürfen sie die Reifenmischung frei wählen. Mit dieser Formatänderung sollen die Reifensätze pro Fahrer von 13 auf 11 reduziert werden – somit können Kosten reduziert und CO2-Emissionen verringert werden.

Pro Rennwochenende können die Fahrer auf drei Hard, vier Medium und vier Softreifen zurückgreifen – sechs davon fallen auf das Qualifying. Die Formatänderung war bereits bekannt, lediglich der Ort ist noch nicht offiziell vermeldet worden. Nun wird das Pilotprojekt in Imola beim GP der Emilia-Romagna (19. bis 21. Mai live auf Sky Sport F1) getestet.

(skysport.de)