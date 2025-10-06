Offiziell: Fortuna trennt sich von Thioune – Nachfolger fix

Als Nachfolger von Thioune wird der 51-jährige Markus Anfang verpflichtet. Er bringt seinen Co-Trainer Florian Junge mit. Ein weiterer Co-Trainer wird folgen.

Fortuna Düsseldorf reagiert damit auf den schwachen Saisonstart. Thioune hatte sich zuvor am Montagmorgen von der Mannschaft verabschiedet. Das erste Training unter der Leitung von Anfang beginnt um 15:00 Uhr im Arena-Sportpark. Der 51-Jährige hatte sich zuvor mit seinem Ex-Klub 1. FC Kaiserslautern über eine Vertragsauflösung des noch bis 2026 gültigen Kontrakts geeinigt.

Zuletzt hatte Düsseldorf in der 2. Bundesliga gegen den 1. FC Nürnberg verloren, Klub-Boss Klaus Allofs hatte im Anschluss bei Sky Sport ein Bekenntnis zu Thioune vermieden.

„Mit Markus Anfang haben wir uns für einen exzellenten Kenner der 2. Bundesliga entschieden, der bereits gezeigt hat, dass er Mannschaften erfolgreich führen kann. An dieser Stelle möchten wir Daniel Thioune für die geleistete Arbeit ausdrücklich danken. Er hat den Verein im Februar 2022 in einer schwierigen Situation übernommen und 2024 an die Schwelle zur Bundesliga sowie in das Halbfinale des DFB-Pokals geführt. Zudem zeigte er sich als ein hervorragender Botschafter des Vereins. Er ist bei der Fortuna jederzeit willkommen“, wird Allofs in einer Klubmitteilung zitiert.

