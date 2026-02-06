Offiziell: Frankfurt-Stürmer wechselt leihweise zum WAC

Der Wolfsberger AC hat sich in der Offensive verstärkt und Jessic Ngankam verpflichtet. Der 25-jährige Angreifer wechselt leihweise bis zum Saisonende von Eintracht Frankfurt ins Lavanttal.

Ngankam steht seit Sommer 2023 bei den Hessen unter Vertrag, kam dort jedoch nach einer längeren Verletzungspause – er erlitt einen Schien- und Wadenbeinbruch – zuletzt nur auf wenige Einsatzminuten. In der Vorsaison war der ehemalige deutsche U21-Nationalspieler an Hannover 96 in die 2. Bundesliga verliehen. Für die Niedersachsen absolvierte er 28 Pflichtspiele, erzielte vier Tore und bereitete zwei weitere Treffer vor.

Der 1,84 Meter große Rechtsfuß wird bis Saisonende für das Wolfsrudel auflaufen und im Lavanttal mit der Rückennummer 24 spielen.

(Red.) / Bild: Imago