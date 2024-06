Offiziell: GAK verstärkt sich mit Abwehrspieler

Der GAK hat am Mittwoch die Verpflichtung von Rechtsverteidiger Moritz Eder bekanntgegeben. Der 21-Jährige wechselt vom FC Pinzgau-Saalfelden zum Aufsteiger.

Eder erhält bei den Grazern einen Vertrag bis 2026 mit der Option auf ein weiteres Jahr. Der Abwehrspieler absolvierte bereits in der Rückrunde ein Probetraining beim GAK und konnte dabei überzeugen.

In der abgelaufenen Spielzeit stand Eder in der Regionalliga West in 19 Spielen auf dem Feld und erzielte dabei zwei Treffer.

Beitragsbild: GAK