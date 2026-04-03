Offiziell: Gattuso tritt als Italien-Cheftrainer ab

Wie der italienische Verband am Freitag offiziell bekanntgab, ist Gennaro Gattuso nach der verpassten WM-Quali nicht länger Italiens Nationaltrainer.

Gennaro Gattuso ist nicht länger Trainer der Squadra Azzura, der Coach hat sich einvernehmlich mit dem Verband auf die Beendigung seiner Tätigkeit geeinigt. Der Ex-Profi hatte das Nationalteam erst im Juni des Vorjahres übernommen. An dem klaren Ziel, den viermaligen Weltmeister zur WM in diesem Sommer in den USA, Mexiko und Kanada zu führen, ist er gescheitert. Italiens Fußball verpasst wie schon 2018 und 2022 das Endturnier.

„Ich habe heute überhaupt kein Interesse daran, über meine Zukunft zu sprechen“, sagte der 48-Jährige unmittelbar nach dem 1:4 im Elfmeterschießen im Playoff-Duell mit Bosnien-Herzegowina.

(sport.sky.de) / Bild: Imago