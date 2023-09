Offiziell: Gattuso übernimmt französischen Traditionsklub

Der ehemalige Fußball-Weltmeister Gennaro Gattuso übernimmt den Trainerposten beim französischen Traditionsklub Olympique Marseille. Das gab der Verein am Mittwoch bekannt. Der 45-Jährige, der 2006 mit Italien in Deutschland den WM-Titel geholt hatte, sitzt bereits am Samstag beim Auswärtsspiel gegen Monaco auf der Bank.

„Ich bin sehr glücklich und stolz, zu Olympique Marseille zu wechseln“, wird Gattuso auf der Webseite des Klubs zitiert: „Ich freue mich darauf, mich mit meiner neuen Gruppe an die Arbeit zu machen und die kommenden Herausforderungen zu meistern, die auf uns warten.“

Gattuso war bis Ende Januar Coach des FC Valencia, zuvor hatte er unter anderem die SSC Neapel und AC Mailand trainiert. Der bisherige OM-Trainer Marcelino war vergangene Woche gefeuert worden. Marseille liegt in der französischen Ligue 1 nach sechs Spielen auf dem achten Tabellenplatz.

(SID)/Bild: Imago