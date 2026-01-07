Offiziell: Gregoritsch kehrt zu Augsburg zurück

Michael Gregoritsch wechselt auf der Suche nach mehr Spielpraxis vor der WM im Sommer zurück in die deutsche Fußball-Bundesliga. Der FC Augsburg lieh Österreichs Nationalteamstürmer bis Saisonende von Bröndby aus, wie der Tabellen-15. der deutschen Liga am Mittwoch bekannt gab. Augsburg besitzt danach auch eine Kaufoption. Gregoritsch stand bereits von 2017 bis 2022 bei Augsburg unter Vertrag, Trainer Manuel Baum kennt er noch aus vergangenen Tagen.

„Als sich die Möglichkeit eines Wechsels zum FCA ergeben hat, war ich sofort Feuer und Flamme. Der Kontakt nach Augsburg ist nie abgerissen, und ich wollte diese Herausforderung unbedingt annehmen“, sagte der 31-jährige Steirer in einer Klub-Mitteilung. Er freue sich darauf, alte Weggefährten wiederzutreffen. An die Zeit unter Baum (2017 bis 2019) erinnere er sich gerne. „Daran wollen wir nun anknüpfen und die untere Tabellenregion schnell verlassen.“

Offensive noch ausbaufähig

Baum kehrte nach der Trennung von Sandro Wagner im Dezember zunächst interimistisch zurück und wurde später bis Saisonende im Amt bestätigt. Unter Wagner hatte Augsburg in 14 Pflichtspielen gleich neun Niederlagen kassiert. Als 15. liegt der Klub derzeit drei Punkte vor einem Abstiegsplatz. Top-Torschütze der Augsburger in dieser Saison ist Mittelfeldspieler Fabian Rieder mit drei Toren. Von den Angreifern traf keiner mehr als einmal.

„Michael hat seine Qualitäten nicht nur beim FCA, sondern auch bei anderen Bundesliga-Klubs unter Beweis gestellt. Mit ihm gewinnen wir einen erfahrenen, kopfballstarken Stürmer, der unserer Mannschaft auf und neben dem Platz weiterhelfen kann und gerade in entscheidenden Spielphasen wichtig für uns sein wird“, erklärte Augsburgs Sportdirektor Benjamin Weber.

Gregoritsch bereits mit 31 Toren für Augsburg

Gregoritsch kennt den Klub. Mit einer kurzen Unterbrechung per Leihe zu Schalke 04 (2020) trug er lange das Trikot der Rot-Grün-Weißen. In 129 Pflichtspielen für Augsburg gelangen dem Mittelstürmer 31 Tore. Nach seiner Zeit bei Augsburg stürmte Gregoritsch für den SC Freiburg, ehe es im vergangenen August nach Kopenhagen ging.

Bei Bröndby kam Gregoritsch im Herbst nach einem Trainerwechsel aber kaum mehr zum Einsatz. Auf der Suche nach mehr Spielminuten mit Blick auf die WM im kommenden Sommer stand ein Tapetenwechsel im Winter auf dem Programm. Ein Wechsel zum FC Basel zerschlug sich. Der 72-fache ÖFB-Internationale (23 Tore) dürfte sich für bekannte Gefilde entschieden haben.

Aus Datenschutz-Gründen ist dieser Inhalt ausgeblendet. Die Einbettung von externen Inhalten kann hier aktiviert werden: Externe Inhalte aktivieren

(APA) / Bild: Imago