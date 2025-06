Offiziell: Hartberg-Torhüter Sallinger zieht es nach Schottland

Der TSV Hartberg hat am heutigen Donnerstag den Abgang von Stammkeeper Raphael Sallinger offiziell bekannt gegeben. Der 29-jährige Torhüter wechselt zur neuen Saison ins Ausland und schließt sich dem schottischen Erstligisten Hibernian FC an.

Der Klub aus der Hauptstadt Edinburgh belegte in der abgelaufenen Saison den dritten Platz in der Meisterrunde der Scottish Premiership – hinter Celtic und den Rangers.

Sallinger war seit dem Bundesliga-Aufstieg 2018 Teil des TSV. Nach mehreren Jahren als Ersatztorhüter hinter Rene Swete etablierte sich der gebürtige Klagenfurter in den vergangenen zweieinhalb Spielzeiten als klare Nummer eins. Insgesamt absolvierte er 106 Pflichtspiele für Hartberg und blieb dabei 31 Mal ohne Gegentor.

Aus Datenschutz-Gründen ist dieser Inhalt ausgeblendet. Die Einbettung von externen Inhalten kann hier aktiviert werden: Externe Inhalte aktivieren

Sallinger: „Besonderes Kapitel in meiner Karriere“

Raphael Sallinger zu seinem Abgang: „Ich weiß, dass mit dieser Entscheidung ein sehr besonderes Kapitel in meiner Karriere enden wird. Eine Zeit, in der ich wirklich viel gelernt, besondere Menschen kennengelernt und besondere Momente erlebt habe. Ich war sieben Jahre da und bin Stolz, dass ich vor allem die letzten zweieinhalb Jahre als Nr. 1 mitprägen durfte. Das waren sicher die zwei erfolgreichsten Jahre des Vereins, mit dem Punkterekord und Meisterplayoff letztes Jahr und in diesem Jahr das Cupfinale. Jetzt freu ich mich auf meine neue Challenge bei Hibernian. Ich werde den TSV und alle Wegbegleiter immer in meinen Herzen behalten und wünsche allen Beteiligten nur das Beste!“

TSV-Obmann Erich Korherr würdigt Sallingers Verdienste: „Salli kam mit dem Wechselwunsch auf uns zu. Er war bis zuletzt ein absoluter Rückhalt und Leistungsträger und hatte großen Anteil an unserem Erfolg. Seine Stärke am Fuß und beim Herausspielen sucht in Österreich seinesgleichen. Auch mit vielen Glanzparaden und starken Reaktionen auf der Linie rettete er immer wieder Punkte. Natürlich schmerzt der Verlust sehr, aber es zeigt einmal mehr, dass der TSV Hartberg eine perfekte Plattform ist, um sich in das Rampenlicht zu spielen und für höhere Aufgaben zu empfehlen. Der Sprung in das Ausland ist der nächste Schritt, zudem wir Raphael herzlich gratulieren und ihm eines Tages auch die Einberufung in das rot-weiß-rote Nationalteam wünschen. Die Suche nach einem adäquaten Ersatz läuft auf Hochtouren, das Anforderungsprofil ist klar.“

Bereits Ende Mai verkündete Raphael Sallinger im Sky-Interview, dass er unmittelbar vor einem Wechsel nach Schottland steht.

Foto: GEPA