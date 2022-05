Offiziell: Hartberg verlängert mit Mittelfeldspieler Heil

via

via Sky Sport Austria

Wie bereits am Sonntag von Sky Sport Austria berichtet, hat der TSV Hartberg den Vertrag mit Jürgen Heil verlängert. Der 25-jährige Mittelfeldspieler unterzeichnet ein neues Arbeitspapier bis Sommer 2026.

Der Mittelfeldspieler wechselte 2015 nach Hartberg und schaffte mit dem Verein den Durchmarsch in die Bundesliga, in der er sich zum Stammspieler und Leistungsträger entwickelt hat. In der abgelaufenen Saison absolvierte Heil 30 Ligaspiele für den TSV, erzielte dabei vier Tore und bereitete sieben Treffer vor.

Geschäftsführer und Sportdirektor Erich Korherr: „Wir freuen uns sehr, dass die Erfolgsgeschichte Jürgen Heil und der TSV Hartberg weitergeht. Dass wir uns auf eine langfristige Zusammenarbeit einigen konnten, ist umso erfreulicher. Heili verkörpert den Verein wie kein anderer. Ein Spieler mit extremer Leidenschaft und Einsatz am Platz, der in den letzten Jahren auch einen großen Schritt im spielerischen Bereich gemacht hat und sich zu einem Führungsspieler entwickelte. Seine Tugenden auf und abseits des Platzes sind für den ganzen Verein sehr wertvoll. Zudem ist er ein Spieler aus der Region!“

Jürgen Heil: „Jeder weiß, wie glücklich und wohl ich mich hier in Hartberg fühle. Ich bin sehr froh, dass es geklappt hat. Der Verein hat mir gezeigt, dass sie unbedingt mit mir weitermachen wollen. Deswegen habe ich diesen Schritt unternommen, hierzubleiben. Ich habe Ziele, ich will hier nächstes Jahr richtig angreifen.“

Beitragsbild: GEPA