Offiziell: Hartberg verpflichtet Liverpool-Keeper per Leihe

Der TSV Hartberg hat seinen neue Nummer eins verpflichtet. Armin Pecsi wechselt bis zum Ende der Saison auf Leihbasis vom FC Liverpool in die Oststeiermark.

Der 21-jährige ungarisch-österreichische Doppelstaatsbürger soll in Hartberg als neue Nummer eins regelmäßig Spielpraxis auf Profi-Niveau sammeln. Der Bundesligist setzte sich im Werben um den 1,90 Meter großen Keeper gegen mehrere Interessenten aus der Schweiz und Frankreich durch.

Armin Pecsi: „Ich freue mich sehr, jetzt beim TSV Hartberg zu sein. Der Verein verfolgt einen klaren Weg, junge Spieler weiterzuentwickeln und gleichzeitig erfolgreich zu sein – genau das hat mich von Anfang an überzeugt. Ich habe das Vertrauen des Vereins schon in den ersten Gesprächen gespürt und bin jetzt froh, hier zu sein. Ich freue mich darauf, loszulegen, jeden Tag hart zu arbeiten und meinen Teil dazu beizutragen, dass wir unsere gemeinsamen Ziele erreichen.“