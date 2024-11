Transfer-Hammer perfekt: Hinteregger verstärkt Austria Klagenfurt

Mehr als zwei Jahre nach seinem Karriereende kehrt der ehemalige ÖFB-Teamspieler Martin Hinteregger überraschend in den Profifußball zurück. Der 32-jährige Verteidiger unterschrieb beim Bundesligisten Austria Klagenfurt einen Vertrag bis 2026. Das gaben die Kärntner am Montag bekannt. Hinteregger steigt nach einer längeren Auszeit am Dienstag ins Training der Mannschaft von Trainer Peter Pacult ein und ist ab 1. Jänner wieder spielberechtigt.

„Ich habe immer auf mein Bauchgefühl gehört. Nach körperlich und mental sehr anstrengenden Jahren war es wichtig für mich, etwas Abstand zu gewinnen und mein Leben neu auszurichten“, sagte Hinteregger in einer Mitteilung. Der ehemalige Innenverteidiger von Eintracht Frankfurt, FC Augsburg, Borussia Mönchengladbach und Red Bull Salzburg hatte im Juni 2022 seine Profi-Laufbahn im Alter von 29 Jahren eigentlich beendet. „Doch mir ist jetzt klar geworden, dass meine Geschichte als Fußballer noch nicht zu Ende geschrieben ist, dass ich bereit bin, mich auf hohem Niveau zu messen und zu beweisen.“

Hinteregger hat wieder „Feuer gefangen“

Am Dienstag wird Hinteregger offiziell bei den Violetten vorgestellt, er wird die Nummer 13 tragen. Sein Comeback könnte er Anfang Februar ausgerechnet im Heimspiel gegen Salzburg feiern. „Austria Klagenfurt und das Wörthersee-Stadion bedeuten Heimat für mich und ich kann es kaum erwarten, wieder am Platz zu stehen. Ich werde alles tun, um meinen Teil dazu beitragen zu können, dass wir als Mannschaft erfolgreich sind“, ergänzte der 67-fache ÖFB-Teamspieler und Europa-League-Sieger 2022 mit der Eintracht. In Frankfurt galt Hinteregger aufgrund seiner nahbaren Art als Publikumsliebling.

Bei den Klagenfurtern, derzeit Tabellen-9., war die Freude über den Coup freilich groß. „Wir standen regelmäßig in Kontakt, sind in dieser Zeit offen und ehrlich miteinander umgegangen. Er hat wieder Feuer gefangen, die Motivation und der Ehrgeiz sind zurück“, sagte Geschäftsführer Sport Günther Gorenzel. Er sei überzeugt davon, dass der gebürtige Sankt Veiter „in jeder Hinsicht einen Gewinn für unseren Verein“ darstelle.

Pause in der fünften Liga

Nur einen Monat nach seiner Rückkehr in die Heimat im Sommer 2022 stürmte Hinteregger erstmals für die SGA Sirnitz in der Kärntner Unterliga Ost. Mit Saisonbeginn 2023/24 fungierte er als Spielertrainer in der fünfthöchsten Spielklasse. Im September wurde Hinteregger vom Strafausschuss des Kärntner Fußball-Verbandes vorläufig suspendiert, weil er einen Fan umgestoßen haben soll. Die Suspendierung wurde im Oktober allerdings aufgehoben.

In der deutschen Bundesliga kam Hinteregger auf insgesamt 190 Pflichtspiele und erzielte dabei 17 Tore. Mit Salzburg hatte er zuvor fünf Mal den Meistertitel geholt und viermal den ÖFB-Cup gewonnen. Nun wagt der Linksfuß nach zweieinhalb Jahren im vorläufigen Ruhestand den Neustart auf höchstem Niveau. „Für mich ist es ein großer Ansporn, jetzt meine Erfahrungen weiterzugeben und insbesondere die jungen Spieler im Kader der Austria Klagenfurt auf ihrem Weg zu unterstützen“, betonte er.

