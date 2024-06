Offiziell: Hummels-Entscheidung gefallen

Der BVB-Abschied von Mats Hummels ist beschlossen. Sein auslaufender Vertrag wird nicht verlängert. Das gab der Klub am Freitag in einer Pressemitteilung bekannt.

Hummels spielte von 2008 bis 2016 sowie nach seiner Rückkehr vom FC Bayern München seit 2019 für den BVB. Zu seinem Abschied gab er folgendes Statement ab.

Das Hummels-Statement im Wortlaut:

„Liebe Fans, meine Zeit in Schwarzgelb findet nun nach insgesamt über 13 Jahren ein Ende. Es war mir eine riesengroße Ehre und Freude, so lange für den BVB gespielt und den Weg von Platz 13 im Januar 2008 bis zu dem, was Borussia Dortmund heute darstellt, fast durchgehend mitgemacht zu haben. Dieser Verein mit seinen Fans ist etwas ganz Besonderes – und für mich noch viel mehr als das.

Auch allen Mitarbeitern des BVB, die großartige Arbeit für diesen Club leisten, möchte ich danken und natürlich den unzähligen tollen Trainern und fantastischen Mitspielern, die ich hier erleben durfte. Ich drücke die Daumen, dass Ihr Euch so bald wie möglich alle wieder am Borsigplatz trefft, um zu feiern. Ich werde bis dahin aus der Ferne und hoffentlich auch immer mal wieder im Stadion mitfiebern. Ich werde Euch vermissen.“

Nach dem überraschenden Aus von Trainer Edin Terzic, mit dem Hummels zuletzt auch öffentlich im Zwist war, ist es die zweite herausragende Personalie bei den Dortmundern. Terzic hatte nach dem verlorenen Champions-League-Finale gegen Real Madrid (0:2) um die Auflösung seines eigentlich bis 2025 datierten Vertrags gebeten, dem der BVB am Donnerstag entsprach.

(sport.sky.de)/Bild: Imago