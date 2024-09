Offiziell: Hummels schließt sich AS Rom an

Der Wechsel von Mats Hummels (35) zur AS Rom ist perfekt. Der Innenverteidiger unterschrieb am Mittwoch einen Vertrag beim italienischen Erstligisten, am Abend bestätigte der Klub entsprechende Berichte, ohne allerdings Details zu nennen.

Zuvor hatte die Corriere dello Sport berichtet, dass das einjährige Engagement des 35-Jährigen automatisch um eine weitere Saison verlängert werden kann, wenn er bei mindestens 50 Prozent der Spiele zum Einsatz kommt. Der Abwehrspieler soll demnach 2,5 Millionen Euro plus Boni kassieren.

„Benvenuto a Roma, Mats!“

Hummels wird auch in Rom mit der Rückennummer 15 auflaufen, der Klub kündigte ihn als Spieler mit „enormer internationaler Erfahrung“ an: „Benvenuto a Roma, Mats!“ Für Hummels, der bislang ausschließlich für Borussia Dortmund und den FC Bayern auflief, ist es die erste Station im Ausland. Er ist der siebte deutsche Profi in Diensten der Roma, zu seinen Vorgängern gehörten Karl-Heinz Schnellinger, Rudi Völler, Thomas Häßler und Antonio Rüdiger.

Hummels war seit diesem Sommer vereinslos, sein Vertrag bei Borussia Dortmund war nach fünf Jahren ausgelaufen. Ein Wechsel des Weltmeisters von 2014 zum siebenmaligen italienischen Meister FC Bologna war trotz eines Angebotes nicht zustande gekommen. Darüber hinaus stand ein Engagement in der englischen Premier League und der spanischen La Liga im Raum.

(SID) / Bild: Imago