Ilzer wird neuer Cheftrainer bei Sturm Graz

Was sich in den letzten Stunden und Tagen bereits angedeutet hatte, ist nun fix: Christian Ilzer ist nach Informationen von Sky nicht länger Cheftrainer von Austria Wien und heuert in der kommenden Saison bei Sturm Graz an.

Bei den Steirern unterschreibt Ilzer einen Vertrag über drei Jahre.

Bei den Schwarz-Weißen folgt Ilzer auf Nestor El Maestro, der in Graz nach einer enttäuschenden Spielzeit bereits kurz vor Saisonende von seinen Aufgaben entbunden wurde.

Sturm Graz schaffte zwar die Qualifikation für die Meistergruppe, blieb aber über fast die gesamte Saison hinter den eigenen Erwartungen zurück und verpasste am Ende das internationale Geschäft deutlich.

Austria Wien bestätigte die Trennung von Ilzer und bedankte sich für dessen Einsatz.

Die Austria und Christian Ilzer gehen getrennte Wege. Wie es dazu kam und was Sport-Vorstand Peter Stöger dazu sagt: https://t.co/NwS6CrdAEl

___________________________

Vielen Dank für Deinen Einsatz, Christian Ilzer! pic.twitter.com/Xa5e8LH1st — FK Austria Wien (@FKAustriaWien) July 17, 2020

Artikelbild: GEPA