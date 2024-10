Offiziell: Ingolitsch neuer Altach-Trainer

Fabio Ingolitsch ist neuer Trainer des SCR Altach. Das hat der Fußball-Bundesligist am heutigen Mittwochvormittag bekanntgegeben.

Über die Vertragsmodalitäten machte der Verein keine Angaben. Die offizielle Vorstellung im Rahmen einer Pressekonferenz wird um 13:30 Uhr stattfinden. Direkt danach wird der 32-Jährige sein erstes Training leiten. Seit dem Beginn der laufenden Saison trainierte Ingolitsch die U21 des FC Zürich in der 3. Schweizer Liga. In Altach trifft Fabio auch auf seinen fünf Jahre jüngeren Bruder, Defensivspieler Sandro Ingolitsch, der noch bis 2026 bei den Rheindörflern unter Vertrag steht.

Roland Kirchler, Sportdirektor der Altacher, sagt zur Verpflichtung: Wir freuen uns, Fabio Ingolitsch als neuen Trainer begrüßen zu dürfen. Wir sind überzeugt, dass er mit seiner Herangehensweise frischen Wind ins Team bringt und gemeinsam mit den Spielern Erfolge erzielen wird. Die Erfahrung, die er bereits mitbringt und seine fundierte Ausbildung machen ihn zu einer idealen Besetzung, um unsere sportlichen Ziele voranzutreiben.“ „Bin sehr stolz“ „Ich bin sehr stolz und freue mich auf die spannende Herausforderung beim SCR Altach. Der Verein verfügt über ein enormes Potenzial, das wir gemeinsam ausschöpfen wollen. Meine Aufgabe wird es sein, das Team weiterzuentwickeln, eine klare Spielphilosophie zu etablieren und die Spieler individuell zu fördern. Ich glaube fest daran, dass wir zusammen erfolgreich sein können, und ich freue mich darauf, diese Reise mit den Fans, dem Team und dem gesamten Verein anzutreten“, sagt Ingolitsch selbst zu seiner neuen Aufgabe. Geschäftsführer Christoph Längle fügt hinzu: „Mit Fabio Ingolitsch haben wir einen jungen, ambitionierten Trainer gewonnen. Wir sind überzeugt, dass er zu unserer Strategie passt und wir werden alles dafür tun, ihn bestmöglich zu unterstützen. Unser Dank gilt der Sportlichen Leitung für den intensiven Auswahlprozess und dem FC Zürich, die sehr dazu beigetragen haben, eine für alle Beteiligten gute Lösung zu finden.“

Ingolitsch vor Altach-Engagement: Stationen bei Salzburg und Liefering

Vor seiner Station in Zürich war Ingolitsch in der Akademie von Red Bull Salzburg und auch als Trainer beim FC Liefering aktiv. In seiner aktiven Spielerkarriere war der frühere Mittelfeldspieler im österreichischen Unterhaus aktiv. Das Karriereende erfolgte im Jänner 2018 – ein halbes Jahr nach seinem ersten Engagement als Co-Trainer in Liefering.

Altach hatte sich nach dem frühen Aus im ÖFB-Cup und den enttäuschenden Ergebnissen in der ADMIRAL Bundesliga (zu diesem Zeitpunkt: 8 Spiele – 8 Punkte) am 30. September von Trainer Joachim Standfest getrennt. Auch Co-Trainer Roman Wallner wurde von seinen Aufgaben entbunden. Louis Ngwat-Mahop übernahm interimistisch und saß bei der 0:1-Niederlage gegen den SK Rapid auf der Trainerbank.

Bild: GEPA