Offiziell: Ismael wird Trainer in England

Seit Tagen gibt es Gerüchte, nun ist es offiziell: Valerien Ismael wird Trainer auf der Insel. Der 47-Jährige unterschreibt beim FC Watford in der zweitklassigen englischen Championship und wird somit Trainer des österreichischen Torhüters Daniel Bachmann.

Zur Vertragsdauer gibt es aktuell noch keine Informationen. Watfords Technischer Direktor Ben Manga sagt zur Verpflichtung des Ex-LASK-Trainers: „Jemanden mit der Erfahrung von Valérien in Watford begrüßen zu können, ist eine gute Nachricht für unseren Verein. Wir alle freuen uns auf die Zusammenarbeit mit ihm.“ Watford beendete die vergangene Saison in der Championship auf Platz elf und verpasste somit einen direkten Wiederaufstieg in die Premier League.

Mit dem LASK erreichte Ismael in der Saison 2019/20 den vierten Platz in der ADMIRAL Bundesliga, das Play-off zur UEFA Champions League und anschließend das Achtelfinale der UEFA Europa League. Weitere Trainerstationen für den 47-Jährigen waren der FC Barnsley, West Bromwich Albion und Besiktas Istanbul.

Bild: Imago