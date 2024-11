Offiziell: James Holland beendet aktive Fußballkarriere

Der australische Mittelfeldmann James Holland beendet im Alter von 35 Jahren seine aktive Karriere als Profifußballer.

Der ehemalige LASK– und Austria Wien-Kicker gibt diesen Entschluss in einem Interview mit dem „kicker“ bekannt. Zum Ende der vergangenen Saison war Holland mit zwei wichtigen Toren in seinen letzten beiden Auftritten für die Wiener Austria noch der entscheide Faktor für die Europacup-Qualifikation.

Konzentration auf „das Leben nach dem Fußball“

„Bei der Austria war die Möglichkeit nicht da, um dort weiter zu machen und dann habe ich mir gedacht, dass ich eigentlich nicht irgendwo anders spielen will. Also habe ich gesagt, dass ich aufhöre und mich auf das Leben nach dem Fußball konzentriere“, so der verdiente Ex-Bundesliga-Profi.

Neben seinen Stationen in Österreich bei Austria Wien (184 Spiele) und dem LASK (181 Spiele), war der in Sydney geborene Mittelfeldmotor zudem noch für den MSV Duisburg (32 Spiele), Sparta Rotterdam (14 Spiele) und Adelaide United (13 Spiele) tätig.

Holland über Zukunftspläne: „Will verschiedene Perspektiven bekommen“

