Offiziell: Jürgen Heil unterschreibt bei Sturm Graz

Der SK Sturm Graz hat Jürgen Heil verpflichtet. Der 29-jährige Steirer kommt nach dem Ende seines Vertrags beim TSV Hartberg ablösefrei nach Graz.

Heil absolvierte insgesamt 321 Pflichtspiele für Hartberg, erzielte dabei 19 Tore und bereitete 24 weitere Treffer vor. Gemeinsam mit dem Klub schaffte er den Sprung von der Regionalliga über die 2. Liga bis in die ADMIRAL Bundesliga. In der vergangenen Saison absolvierte er 29 Pflichtspiele für Hartberg und erzielte dabei drei Tore sowie zwei Assists.

Geschäftsführer Sport Michael Parensen: „Mit Jürgen Heil konnten wir einen erfahrenen Bundesligaspieler mit großer fußballerischer Qualität für uns gewinnen, der sowohl im Mittelfeld als auch auf der rechten Seite flexibel einsetzbar ist. Als Steirer hat er bereits jetzt enormen Bezug zum SK Sturm und als langjähriger Kapitän und Mentalitätsspieler wird er weitere Führungsstärke in unsere Kabine einbringen können. Willkommen in Graz, Jürgen!“

Jürgen Heil betont: „Die Entscheidung, den TSV Hartberg zu verlassen, fiel mir nicht leicht. Aber wenn man als Steirer die Möglichkeit bekommt, für das fußballerische Aushängeschild des Landes zu spielen, muss man diese Chance ergreifen. Der SK Sturm hat immer große Ambitionen, ich will mit meinen fußballerischen Qualitäten, aber auch mit meiner Einstellung und Mentalität vorangehen und dabei helfen, dass der Klub erfolgreich ist.“

(red.) / Bild: SK Sturm Graz