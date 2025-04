Offiziell: Kaiserslautern trennt sich von Anfang – Nachfolger bereits fix

Fußball-Zweitligist 1. FC Kaiserslautern hat sich mitten im Aufstiegskampf von Trainer Markus Anfang getrennt. Das bestätigten die Pfälzer am Dienstagabend. Zuerst hatte die Bild-Zeitung berichtet. Für den 50-Jährige übernimmt mit sofortiger Wirkung vier Spieltage vor Saisonende der frühere FCK-Profi Torsten Lieberknecht den Trainer-Posten bei den Roten Teufeln.

Lieberknecht leitet am Mittwoch erstmals das Training am Betzenberg. Zuletzt war der Coach in Darmstadt tätig, bei den Lilien aber im September zurückgetreten.

Kaiserslautern hat drei Punkte Rückstand auf Relegationsplatz drei, kassierte zuletzt aber drei Niederlagen in Serie. Am Samstag gab es ein 0:2 bei Abstiegskandidat Braunschweig. Anfang, der den Klub zu Saisonbeginn übernommen hatte, war zuletzt als neuer Trainer bei Schalke 04 gehandelt worden.

Pikant: Am Sonntag spielt Kaiserslautern daheim ausgerechnet gegen Schalke. Bei einer weiteren Niederlage sind wohl alle Aufstiegschancen dahin.

(SID) Foto: Imago