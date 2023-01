Offiziell! Kein Ersatz für China-GP – F1-Saison mit 23 Rennen

Das Hin und Her um den Grand Prix in China und einen möglichen Ersatz ist beendet. Wie die Formel 1 in einer offiziellen Mitteilung am Dienstag bekannt gegeben hat, wird es kein Ersatzrennen für den gestrichenen GP geben.

Damit besteht die Formel-1-Saison 2023 aus insgesamt 23 Rennen, was trotz der Absage des China-GP einen Rekord darstellt.

Die Austragung des Rennens in Shanghai war wegen der schwierigen Corona-Lage im Land nicht möglich. Dies ergaben die Gespräche Anfang Dezember 2022 mit den Veranstaltern und den zuständigen Behörden. Der Grand Prix von China war für den 16. April 2023 geplant gewesen.

Die Formel 1 hat zuletzt 2019 auf dem Shanghai International Circuit Station gemacht. Seitdem wurden die Events wegen der Pandemie abgesagt. Der Vertrag mit dem chinesischen Veranstalter ist noch bis 2025 gültig. Erstmals wurde 2004 in Shanghai um WM-Punkte gefahren.

Portimao galt als möglicher Ersatzkandidat für China

Zuletzt wurde von einer möglichen Kehrtwende gesprochen, als die chinesische Regierung eine 180-Grad-Drehung in ihrer Corona-Politik vollzog. Doch nun steht fest: Eine Wiederaufnahme des Rennens in Shanghai in den Kalender 2023 wird es nicht geben.

Die Formel 1 prüfte zuletzt auch die Möglichkeit eines Ersatzrennens. Dabei galt Portimao als ein Kandidat. Letztendlich entschied sich die Königsklasse des Motorsports aber auch gegen dieses Szenario.

Bild: Imago