Offiziell: Kojzek verlässt den WAC auf Leihbasis

Erik Kojzek wird den RZ Pellets WAC vorübergehend verlassen. Der 19-Jährige wechselt für die kommende Saison auf Leihbasis zum serbischen Traditionsverein Partizan Belgrad.

Der österreichische U21-Teamspieler stammt aus dem Nachwuchs des WAC und schaffte über die vereinseigene Akademie den Sprung in die Kampfmannschaft. In seinen ersten beiden Saisonen bei den Profis kam der Offensivspieler auf 14 Tore und fünf Assists. Mit dem Wechsel nach Belgrad wagt Kojzek nun den nächsten Schritt seiner Karriere.