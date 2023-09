Offiziell! Kuntz nicht mehr Nationaltrainer der Türkei

Stefan Kuntz ist offiziell von seinen Aufgaben als türkischer Nationaltrainer entbunden worden.

Es hatte sich bereits angebahnt und ist nun offiziell: Der Deutsche Stefan Kuntz ist nicht länger Trainer der türkischen Nationalmannschaft. Kurioserweise wurde Kuntz wie zuvor dem ehemaligen DFB-Coach Hansi Flick auch eine Niederlage gegen Japan zum Verhängnis.

Eine Woche nach Flick verlor der Fußball-Europameister von 1996 ebenfalls gegen die Asiaten, woraufhin er von seinen Pflichten entbunden wurde.

Kuntz führte vor seinem Engagement als Türkei-Trainer die deutsche U21 zu zwei EM-Titeln und bewies dabei ein herausragendes Händchen für Talente, auch wenn seine Olympia-Mission 2021 in der Vorrunde scheiterte.

Kuntz schon länger in der Kritik

In der Türkei stand er allerdings schon länger in der Kritik, entscheidend waren letztlich die beiden Länderspiele in den vergangenen Tagen. Zunächst musste er in der EM-Qualifikation mit dem enttäuschenden 1:1 gegen Armenien einen herben Dämpfer hinnehmen, dann folgte die Pleite gegen Japan. Es war im 20. Länderspiel für Kuntz mit der Türkei die fünfte Niederlage.

Danach ging Kuntz mit den Spielern hart ins Gericht. „Anstatt die Ohren zu verschließen, ist es wichtig, die Augen zu öffnen“, forderte er: „Die Spieler müssen das Niveau erreichen, 100 Prozent zu geben. Wenn sie nicht 100 Prozent geben, tut es mir weh. Antworten werden in der Mitte des Feldes gegeben, nicht in Interviews.“

Kuntz, der am 19. September 2021 seinen Job in der Türkei übernommen hatte, verpasste das WM-Ticket für Katar im vergangenen Jahr in den Playoffs. In der Qualifikation für die EURO 2024 in seiner Heimat lag er allerdings als Zweiter der Gruppe D hinter dem WM-Dritten Kroatien noch auf Kurs.

(SID/Red.)

Bild: Imago