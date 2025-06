Offiziell: Lainer kehrt zu Red Bull Salzburg zurück

Die Rückkehr von ÖFB-Teamspieler Stefan Lainer zu Red Bull Salzburg ist perfekt. Der 32-jährige Außenverteidiger wechselt nach sechs Jahren bei Borussia Mönchengladbach zu den Roten Bullen retour und unterschreibt einen Vertrag bis zum 30. Juni 2027. Sky hatte bereits am Freitag über den bevorstehenden Wechsel berichtet.

Lainer erhält in Salzburg seine alte Rückennummer 22 und wird die Mozartstädter bereits ab dem ersten Vorbereitungstraining auf die in Kürze beginnende FIFA Klub-WM verstärken.

Lainer hat in seinen sechs Jahren in Deutschland 163 Pflichtspiele für Mönchengladbach bestritten. Im ÖFB-Team war er nach einer 2023 überwundenen Krebserkrankung zuletzt im März 2024 gegen die Slowakei (2:0) im Einsatz. Seine zweite EM-Teilnahme verpasste er knapp, Teamchef Ralf Rangnick strich ihn bei der letzten Kaderreduktion aus dem Aufgebot.

Lainer: „Eine tolle Chance, bei etwas Großem dabei zu sein“

„Mein Ziel hier ist es, alles dafür zu tun, dass der FC Red Bull Salzburg wieder auf höchstem Niveau spielt, am besten in der Champions League. Ich will ein wichtiger Teil sein, wenn wir in die Erfolgsspur zurückfinden. Insgesamt sehe ich hier in Salzburg viel Potenzial, das es abzurufen gilt. Dieser Schritt zurück in die Heimat ist für mich eine tolle Chance, bei etwas Großem dabei zu sein“, sagte Lainer in einer Aussendung des Klubs.

Sportdirektor Rouven Schröder sagt zum Transfer: „Zu Stefan Lainer muss ich nicht mehr viel sagen, wir wissen alle, was wir uns von ihm erwarten können: unermüdlichen Einsatz und großen Willen, gepaart mit mittlerweile großer Erfahrung aus vielen Spielen in der deutschen und der österreichischen Bundesliga sowie auf internationaler Ebene. Er ist für uns einer unserer Führungsspieler, der nicht nur auf dem Spielfeld vorangehen wird, sondern auch in der Kabine.“

Geprägt hat Lainer seine Erkrankung an Lymphknotenkrebs, die ihn im Herbst 2023 zu einer halbjährigen Pause gezwungen hatte. Sein Comeback im Jänner 2024 im Ligaspiel gegen Augsburg bezeichnete der Salzburger als das „emotionalste Spiel“ seiner Karriere. Auch in Mönchengladbach hat man es nicht vergessen. „Die sechs Jahre bei Borussia waren sportlich wie privat eine unheimlich intensive Zeit mit vielen Höhen und ein paar Tiefen“, sagte Lainer zum Abschied. „Ich möchte mich beim Verein für die tolle Unterstützung bedanken und werde besonders meine Mannschaftskollegen und die grandiosen Fans vermissen. Es war mir eine Ehre.“

Bild: Red Bull Salzburg