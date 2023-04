Offiziell! Lampard bis Saisonende wieder Chelsea-Coach

via

via Sky Sport Austria

Frank Lampard übernimmt zum zweiten Mal in seiner Karriere den Trainerposten des FC Chelsea. Das gaben die Blues am Donnerstag bekannt.

Der 44-Jährige soll die Londoner bis Saisonende trainieren und fungiert als sogenannter „Caretaker Manager“, also Interimstrainer. Chelsea hat noch neun Ligaspiele zu absolvieren, am Samstag (16 Uhr LIVE & EXKLUSIV auf Sky Sport Premier League) gastiert der zweimalige Champions-League-Sieger bei den Wolverhampton Wanderers. Aktuell belegen die Blues mit nur 39 Punkten Tabellenplatz elf und drohen damit in der kommenden Spielzeit das internationale Geschäft zu verpassen.

Lampard, der seinen Herzensverein bereits zwischen 2019 und 2021 für anderthalb Jahre trainierte, folgt auf Graham Potter, der am Sonntag nach einer 0:2-Niederlage gegen Aston Villa entlassen wurde. Nach seiner ersten Zeit als Coach bei Chelsea war Lampard von Januar 2022 bis Januar 2023 Trainer beim FC Everton, wurde dort allerdings nach nur drei Saisonsiegen aus 20 Partien auf einem Abstiegsrang entlassen.

Wer Chelsea nach Interimscoach Lampard dann ab Sommer übernehmen soll, ist noch offen. Nach Sky Informationen sind Ex-Bayern-Trainer Julian Nagelsmann und der langjährige Spanien-Coach Luis Enrique zwei heiße Kandidaten. Antonio Conte, der zuletzt bei Tottenham Hotspur gehen musste, zählt dagegen nicht zum Kandidatenkreis.

(skysport.de)

Beitragsbild: Imago