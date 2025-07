Offiziell: LASK-Verteidiger Cisse unterschreibt bei Aston Villa

Der LASK einigt sich mit dem englischen Europacup-Starter Aston Villa auf einen Transfer von Modou Keba Cisse.

Der 19-jährige Senegalese unterschreibt beim Klub aus Birmingham einen Vorvertrag und wird am 1. Juli 2026 transferiert. Damit ist sichergestellt, dass Cisse in der kommenden Saison weiterhin für die Linzer auflaufen wird.

Cisse weckte in den 15 Pflichtspieleinsätzen, die er in der vergangenen Saison für die LASK-Profis absolvierte, mit starken Leistungen das Interesse zahlreicher internationaler Topklubs, darunter auch von Aston Villa. Der Traditionsverein aus Birmingham schloss die vergangene Saison auf Rang sechs ab und startet heuer in der UEFA Europa League.

Cisse war im Sommer 2024 vom spanischen Klub Real Avila zu den LASK Amateuren gewechselt. Sein Profidebüt gab er im Herbst im ÖFB-Cup, im anschließenden Frühjahr zählte er regelmäßig zur Startformation des LASK und steuerte auch einen Treffer bei.

Bild: Aston Villa