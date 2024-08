Der Wechsel von Atletico-Juwel Arthur Vermeeren zu RB Leipzig in die deutsche Fußball-Bundesliga ist in trockenen Tüchern.

Done Deal! RB Leipzig holt Arthur Vermeeren von Atletico. Das haben die Roten Bullen offiziell bestätigt. Es handelt es sich dabei um eine einjährige Leihe mit Kaufpflicht. Wie Sky exklusiv erfuhr, beträgt die Leihgebühr drei Millionen Euro, während die Kaufpflicht rund 20 Millionen Euro beträgt. Diese greift nach einer gewissen Anzahl an Spielen und ist leicht zu erreichen. Vermeeren erhält die Rückennummer 18.

RB bekommt Wunschspieler Vermeeren

Das Team um Cheftrainer Marco Rose wollte im zentralen Mittelfeld unbedingt noch einmal nachlegen und hat in Form von Vermeeren die Wunschlösung bekommen. RB findet das Profil des 19-jährigen und hochtalentierten Zentrumsspieler höchst spannend.

„Arthur verfügt über ein Spielerprofil, welches wir so noch nicht im Kader haben. Er gibt uns ab sofort mehr an hochqualifizierter Breite und Konkurrenz im Team und zusätzliche Möglichkeiten: Arthur hat eine hervorragende Übersicht, Ruhe am Ball, eine hohe Spielintelligenz und dazu eine gute Spieleröffnung“, schwärmt Sportdirektor Rouven Schröder.

Und weiter: „Er ist darüber hinaus zweikampfstark, dynamisch und hat eine enorme Ausdauer. In den Gesprächen haben wir seinen Willen und Ehrgeiz deutlich gespürt, sein Spiel auf den Platz zu bringen, um mit uns unsere ambitionierten Ziele zu erreichen.“

Erst im Januar zu Atletico

Der 19-jährige Belgier wechselte erst im Januar für 18 Millionen Euro von Royal Antwerpen zu den Rojiblancos. Seitdem kam er für die Elf von Startrainer Diego Simeone auf insgesamt fünf Pflichtspieleinsätze. Nun soll er das Mittelfeld der Roten Bullen beleben.

„Ab sofort bin ich ein Roter Bulle und sehr glücklich über meinen Wechsel zu RB Leipzig – zu einem Verein, der es in kürzester Zeit geschafft hat, dauerhaft unter den Top-Klubs in der UEFA Champions League und der Bundesliga zu stehen. RB Leipzig hat im europäischen Fußball einen hervorragenden Ruf als Club für junge Spieler, die sich hier auf höchstem Niveau weiterentwickeln können, so der Youngster über seinen Wechsel.

(skysport.de) / Bild: Imago