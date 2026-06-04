Offiziell: Leverkusen stellt Hjulmand-Nachfolger vor

Bayer Leverkusen hat bei der Klärung der Trainerfrage mit der Verpflichtung von Carles Martinez Novell überrascht und damit das Ende des bisherigen Cheftrainers Kasper Hjulmand offiziell verkündet.

Martinez Novell, in den vergangenen Jahren beim FC Toulouse in der französischen Ligue 1 tätig, unterschreibt beim Deutschen Meister von 2024 einen Vertrag über zwei Jahre. Sky Sport hatte zuvor bereits darüber berichtet.

„Carles Martínez hat in Toulouse zahlreiche junge Spieler erfolgreich weiterentwickelt und eine international geprägte Mannschaft zu einer starken Einheit geformt“, sagte Leverkusens Geschäftsführer Simon Rolfes.

Willkommen in Leverkusen! ⚫️🔴

Carles Martinez Novell (42) ist unser neuer Cheftrainer und hat einen Vertrag bis 2028 unterschrieben. ✍️ pic.twitter.com/LIChkUdVzt — Bayer 04 Leverkusen (@bayer04fussball) June 4, 2026

Martinez kommt ablösefrei

Der 42-jährige Spanier hatte zuletzt den FC Toulouse für drei Jahre trainiert. Im April kündigte er an, seinen Vertrag beim französischen Erstligisten nicht zu verlängern. Der Wechsel nach Leverkusen erfolgt somit ablösefrei. In der abgelaufenen Spielzeit führte er Toulouse in der Ligue 1 auf Rang neun. In der Spielzeit 2022/23 gewann Martinez Novell als Co-Trainer den französischen Pokal mit Toulouse.

Martinez Novell war nie als Profifußballer aktiv, blickt aber auf eine steile Karriere auf der Trainerbank zurück: Der 42-Jährige kommt gebürtig aus Barcelona und begann seine Trainerkarriere in den Jugendabteilungen vom FC Barcelona und Espanyol Barcelona. Nach der Zeit in seiner Heimatstadt arbeitete er als Jugendtrainer in Katar und Kuwait, ehe er in der Saison 2022/23 als Co-Trainer unter dem Franzosen Philippe Montanier nach Toulouse wechselte.

Zum Beginn der Spielzeit 2023/24 übernahm der Spanier dann Montaniers Posten als Cheftrainer in Toulouse. In den drei Saisons als Trainer in Südfrankreich führte er den FC Toulouse auf den elften, zehnten und neunten Tabellenplatz. Trotz der Platzierungen im Tabellenmittelfeld der Ligue 1 soll er Bayer Leverkusen in der kommenden Bundesliga-Saison zurück in die Champions League führen.

(Skysport.de) / Bild: Imago