Offiziell: Leverkusen trennt sich von Ten Hag

Der deutsche Vizemeister Bayer Leverkusen hat sich nach nur zwei Bundesliga-Spieltagen vom neuen Trainer Erik ten Hag getrennt. Das bedeutet einen Negativrekord.

Turbo-Trennung! Bayer Leverkusen hat nach nur zwei Spieltagen in der Deutschen Bundesliga seinen Trainer Erik ten Hag entlassen und damit für einen Negativrekord gesorgt. Der Klub bestätigte das Aus für den 55 Jahre alten Niederländer, der erst im Sommer als Nachfolger des Erfolgstrainers Xabi Alonso ins Rheinland gekommen war, „mit sofortiger Wirkung“ am Montag.

„Diese Entscheidung ist uns nicht leicht gefallen. Niemand hat sich diesen Schritt gewünscht. Doch die vergangenen Wochen haben gezeigt, dass der Aufbau einer neuen und erfolgreichen Mannschaft in dieser Besetzung nicht zielführend gestaltet werden kann“, sagte Sportchef Simon Rolfes. „Wir glauben fest an die Qualität unseres Teams und werden nun alles daransetzen, in neuer Konstellation die nächsten Schritte in der Entwicklung zu gehen.“

Schnellste Trainerentlassung der Geschichte

So schnell wie Leverkusen entließ in der Bundesliga-Geschichte bislang kein anderer Klub einen Trainer, der erst im Sommer verpflichtet worden war. Ten Hag löst Helmut Senekowitsch (Eintracht Frankfurt) und Heinz Elzner (1. FC Nürnberg) ab. Beide waren jeweils fünf Ligaspiele im Amt (Quelle: Sportec Solutions). Die Arbeit mit der Mannschaft wird laut Bayer „vorläufig der Assistenz-Trainerstab übernehmen“. Als mögliche Nachfolger von ten Hag werden unter anderem der Spanier Xavi und Marco Rose gehandelt.

Nur 505 Tage nach dem Gewinn der ersten Meisterschaft im April des Vorjahres gesteht sich die Bayer-Chefetage damit folgenschwere Fehler ein. „Eine Trennung zu diesem frühen Zeitpunkt der Saison ist schmerzhaft, aber sie war aus unserer Sicht notwendig“, äußert Geschäftsführer Fernando Carro. „Unser Anspruch ist es nach wie vor, die gesteckten Saisonziele zu erreichen. Dafür braucht es die bestmöglichen Bedingungen, auf allen Ebenen und im gesamten Lizenzbereich. Jetzt geht es darum, diese Bedingungen wieder vollumfänglich einzusetzen und zu nutzen.“

Schwacher Saisonstart in der Liga

Nach einem durchwachsenen Auftritt im DFB-Pokal beim Regionalligisten SG Sonnenhof Großaspach (4:0) wartet die Werkself in der Liga auf einen Sieg. Die Unruhe war zuletzt gewachsen. Auf die Auftaktniederlage gegen die TSG Hoffenheim (1:2) folgte der Einbruch im Auswärtsspiel bei Werder Bremen (3:3). Dabei verspielte Leverkusen in Überzahl einen Zwei-Tore-Vorsprung.

Leverkusen steckt mitten in einem gewaltigen Umbruch. Zahlreiche Leistungsträger aus der Double-Saison 2024 wie Florian Wirtz, Jonathan Tah, Granit Xhaka, Jeremie Frimpong oder Lukas Hradecky ließ die Führungsetage um Rolfes in diesem Sommer ziehen, ten Hag musste binnen kürzester Zeit die Abgänge kompensieren und mit etlichen neuen Profis eine Mannschaft formen.

Ten Hag in Leverkusen nur zweite Wahl

Der Nachfolger von Alonso war mit reichlich Erfahrung nach Leverkusen gekommen. Er führte Ajax Amsterdam einst überraschend ins Champions-League-Halbfinale, beim englischen Rekordmeister Manchester United konnte ten Hag von Juli 2022 bis Oktober 2024 die Erwartungen nicht erfüllen und musste vorzeitig gehen.

In Leverkusen galt ten Hag als zweite Wahl. Eigentlich wollte Bayer den Spanier Cesc Fabregas verpflichten, der dann aber doch beim italienischen Serie-A-Klub Como 1907 blieb. Nun geht die Trainersuche von vorne los.

(SID) / Bild: Imago