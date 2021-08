Offiziell! Messi wechselt zu PSG – Superstar gibt erstes Statement ab

Der Sensationstransfer ist perfekt: Der sechsmalige Weltfußballer Lionel Messi (34) wechselt ablösefrei zum französischen Spitzenklub Paris Saint-Germain. Das gab PSG am Dienstagabend auf seiner Homepage bekannt. Messi erhält einen Zweijahresvertrag mit Option auf eine weitere Saison. Zuvor hatte bereits Messis Vater und Manager Jorge den Deal bestätigt.

Messi hatte zuvor 21 Jahre – davon einige Jahre als Jugendlicher – für den FC Barcelona gespielt. Messi wird in Paris die Nummer 30 tragen.

Messi will “Besonderes” leisten

Der Superstar meldete sich in einer Vereinsmitteilung zu Wort: “Ich freue mich darauf, bei Paris Saint-Germain ein neues Kapitel meiner Karriere zu beginnen. Alles an diesem Verein entspricht meinen fußballerischen Ambitionen. Ich weiß, wie talentiert die Mannschaft und der Trainerstab hier sind. Ich bin fest entschlossen, etwas Besonderes für den Verein und die Fans aufzubauen, und ich freue mich darauf, im Parc des Princes auf dem Platz zu stehen.”

Barcelona hatte am vergangenen Donnerstag Messis Abschied verkündet, und der bisherige Star des Klubs sagte am Sonntag auf einer Pressekonferenz in Barcelona tränenreich “adios”. Der argentinische Superstar gewann mit Barca 35 Titel und erzielte in 778 Pflichtspielen 672 Tore seit seinem Debüt im Oktober 2004.

Messi-Wahnsinn in Paris: Fans empfangen den Superstar am Hotel

Angeblich war Messi bereit, auf die Hälfte seiner Bezüge bei Barca zu verzichten. Doch der finanziell angeschlagene Renommierklub durfte auch dieses Salär nicht stemmen. Das sogenannte Financial Fair Play der spanischen Liga ließ keinen Spielraum für eine Vertragsverlängerung, Barca hat Schulden in Höhe von fast einer halben Milliarde Euro angehäuft.

In Paris setzt Messi einem Ensemble aus Superstars die Krone auf. Für PSG spielen bereits Messis früherer Barca-Kollege Neymar, der französische Stürmerstar Kylian Mbappe, Angel Di Maria und der italienische Europameister Marco Verratti.

Zudem hat sich PSG im laufenden Transferfenster bereits jeweils ablösefrei die Dienste des italienischen Nationaltorhüters Gianluigi Donnarumma, der spanischen Abwehrikone Sergio Ramos und des Niederländers Georginio Wijnaldum gesichert.

(SID)/Bild: PSG Twitter